Хронология войны – день 1216: россияне прощупывают украинскую оборону и запустили дроны

23 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

На календаре понедельник, 23 июня 2025 года. За прошлые сутки было зафиксировано 107 боевых столкновений, что несколько ниже среднего значения за последние дни. Однако несмотря на это, особого замедления российских штурмов украинские защитники не отмечают. Основным направлением является Покровское, но на других участках фронта захватчики пытаются найти слабые места украинской обороны.

Как проходит 1216-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 Киев отразил атаку беспилотников и ракет россиян, повреждения есть в семи городских районах, пострадали пять человек. Также россияне избивали по Киевской области: во многих районах есть повреждения, в Белой Церкви в результате атаки погибла женщина.

03:00 Киев и Белую Церковь обстреляли баллистическими ракетами. О последствиях пока не сообщалось. Также на столицу продолжается атака ударных БПЛА.

01:00 Киев находится под атакой российских ударных беспилотников: в городе раздаются сильные взрывы.

00:00 Согласно данным мониторинговых групп над Украиной летают около 90 БПЛА. Всего за ночь их может быть около 250.

Шахеды над Украиной

О том, что происходило 20 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1213: новый обмен и тревожные звоночки о сотрудничестве Китая и РФ

С ситуацией в Украине 21 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1214: Россия ударила по Кременчугу, а Трамп выдумал "прогресс" в достижении мира в Украине

О новостях и событиях 22 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1215: удары по Ирану и "летнее наступление" россиян