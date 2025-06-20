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Хронология войны – день 1213: взрывы в Харькове и атаки россиян на фронте

Автор
Юлия Крутякова
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Продолжается 1213 день полномасштабной войны России против Украины
Продолжается 1213 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

20 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре пятница, 20 июня 2025, россияне продолжают активно вести боевые действия на фронте, а также запускают "шахеды" по Украине. Основными штурмовыми направлениями оккупантов остаются Покровское и Курское, но атаки фиксируются практически на всей линии фронта.

Как проходит 1213-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне атакуют Харьков дронами. Там раздавались многочисленные взрывы.

В Харькове на месте одного из прилетов в Шевченковском районе пожар, отметил мэр Терехов.

"Один из прилетов в Харькове произошел у многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. Информации о пострадавших не было", — добавил мэр.

О том, что происходило 17 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1210: массированная атака России по Украине, десятки погибших и пострадавших

С ситуацией в Украине 18 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1211: Украина отходит от массовой атаки, а россияне продолжают атаковать на фронте

О новостях и событиях 19 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1212: прошел новый обмен пленными, а россияне давят на фронте

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#Украина #Россия #Война