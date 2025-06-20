Укр

Россия атаковала Одессу. Разрушена жилая четырехэтажка, есть пострадавшие (фото и видео) - обновлено

Автор
Елена Руденко
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Последствия обстрела Одессы
Последствия обстрела Одессы. Фото Коллаж "Телеграф"

Российская армия продолжает бить по жилым домам

Одесса в ночь на пятницу, 20 июня, пережила очередной массированный удар российскими беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть многочисленные разрушения, вспыхнули пожары. К счастью, никто не погиб.

Обновлено. В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Повреждения получили контактная сеть и рельсово-шпальная решетка. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий. Движение поездов осуществляется по графику", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, загорелась многоэтажка.

Россияне ударили по жилым домам в Одессе
Под удар попал 23-этажный дом
Россия массированно атаковала Одессу 20.06.2025
Произошло возгорание на 18, 19 и 20 этажах
Последствия удара России по Одессе 20 июня 2025
Из многоэтажки эвакуировали 600 человек
Россияне ударили по жилым домам в Одессе
Поврежденная 23-этажка

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что российскими ударами повреждены несколько многоэтажек в центре города, корпуса заведений высшего образования и автомобили. На побережье в результате падения дрона возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. В другом районе города поврежден газопровод.

Последствия удара России по Одессе 20 июня 2025
Четырехэтажка уничтожена огнем
Россия массированно атаковала Одессу 20.06.2025
Тушить пожар спасателям помогали добровольцы
Последствия удара России по Одессе 20 июня 2025
Произошел обвал перекрытий и стен
Последствия удара России по Одессе 20 июня 2025
Во время тушения пострадали спасатели
Россияне ударили по жилым домам в Одессе
Дом практически выгорел изнутри

"В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку", — добавил Труханов.

В ГСЧС уточнили, что по разным адресам в результате обстрела РФ вспыхнули более 10 пожаров, самый масштабный — в четырехэтажном жилом доме. Из него пожарные спасали трех человек и еще шестерых вывели из пылающего здания.

"Во время ликвидации пожара произошел обвал элементов конструкции, пострадали трое наших пожарных. Они в стабильном состоянии, им оказали помощь медики. Всего в данном здании пострадало 9 человек", — рассказали спасатели.

Кроме того, произошло возгорание в 23-этажном жилом доме на 18, 19 и 20 этажах. Три человека, среди которых двое — дети, оказались заблокированными, их вывели спасатели. Из этого дома было эвакуировано 600 человек.

Также произошло возгорание еще пяти жилых домов по разным адресам, и горели автомобили. Вместе с пожарными пожары ликвидировали добровольцы. К счастью, после такой адской ночи никто не погиб.

Как сообщал "Телеграф", Россия нанесла удары по Одессе также в ночь на 17 июня. Госпитализировали более 10 человек, были повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.

Теги:
#Одесса #Пожар #Атака #Разрушения