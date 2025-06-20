Россия атаковала Одессу. Разрушена жилая четырехэтажка, есть пострадавшие (фото и видео) - обновлено

Российская армия продолжает бить по жилым домам

Одесса в ночь на пятницу, 20 июня, пережила очередной массированный удар российскими беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть многочисленные разрушения, вспыхнули пожары. К счастью, никто не погиб.

Обновлено. В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Повреждения получили контактная сеть и рельсово-шпальная решетка. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий. Движение поездов осуществляется по графику", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, загорелась многоэтажка.

Под удар попал 23-этажный дом

Произошло возгорание на 18, 19 и 20 этажах

Из многоэтажки эвакуировали 600 человек

Поврежденная 23-этажка

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что российскими ударами повреждены несколько многоэтажек в центре города, корпуса заведений высшего образования и автомобили. На побережье в результате падения дрона возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. В другом районе города поврежден газопровод.

Четырехэтажка уничтожена огнем

Тушить пожар спасателям помогали добровольцы

Произошел обвал перекрытий и стен

Во время тушения пострадали спасатели

Дом практически выгорел изнутри

"В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку", — добавил Труханов.

В ГСЧС уточнили, что по разным адресам в результате обстрела РФ вспыхнули более 10 пожаров, самый масштабный — в четырехэтажном жилом доме. Из него пожарные спасали трех человек и еще шестерых вывели из пылающего здания.

"Во время ликвидации пожара произошел обвал элементов конструкции, пострадали трое наших пожарных. Они в стабильном состоянии, им оказали помощь медики. Всего в данном здании пострадало 9 человек", — рассказали спасатели.

Кроме того, произошло возгорание в 23-этажном жилом доме на 18, 19 и 20 этажах. Три человека, среди которых двое — дети, оказались заблокированными, их вывели спасатели. Из этого дома было эвакуировано 600 человек.

Также произошло возгорание еще пяти жилых домов по разным адресам, и горели автомобили. Вместе с пожарными пожары ликвидировали добровольцы. К счастью, после такой адской ночи никто не погиб.

Как сообщал "Телеграф", Россия нанесла удары по Одессе также в ночь на 17 июня. Госпитализировали более 10 человек, были повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.