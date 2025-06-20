Росія атакувала Одесу. Зруйновано житлову чотириповерхівку, є постраждалі (фото та відео) - оновлено

Російська армія продовжує бити по житлових будинках

Одеса в ніч на п'ятницю, 20 червня пережила черговий масований удар російськими безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є численні руйнування, спалахнули пожежі. На щастя, ніхто не загинув.

Оновлено. Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків. Рух поїздів здійснюється за графіком", — йдеться у повідомленні.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрона, зайнялася багатоповерхівка.

Під удар потрапив 23-поверховий дім

Сталося займання на 18, 19 та 20 поверхах

З багатоповерхівки евакуювали 600 людей

Пошкоджена 23-поверхівка

Мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що російськими ударами пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, корпуси закладів вищої освіти та автомобілі. На узбережжі внаслідок падіння дрона виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід.

Чотириповерхівку знищено вогнем

Гасити пожежу рятувальникам допомагали добровольці

Стався обвал перекриттів та стін

Під час гасіння постраждали рятувальники

Будинок практично вигорів зсередини

"Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку", — додав Труханов.

У ДСНС уточнили, що за різними адресами внаслідок обстрілу РФ спалахнули понад 10 пожеж, наймасштабніша — в чотирьохповерховому житловому будинку. З нього вогнеборці рятували трьох осіб і ще шістьох вивели з будівлі, що палала.

"Під час ліквідації пожежі стався обвал елементів конструкції, постраждало троє наших вогнеборців. Вони в стабільному стані, їм надали допомогу медики. Загалом в даній будівлі постраждало 9 осіб", — розповіли рятувальники.

Крім того, сталося займання у 23-поверховому житловому будинку на 18, 19 та 20 поверхах. Троє людей, серед яких двоє — діти, опинилися заблокованими, їх вивели рятувальники. З цього будинку було евакуйовано 600 осіб.

Також сталося загоряння ще п'яти житлових будинків за різними адресами та горіли автівки. Разом з вогнеборцями пожежі ліквідовували добровольці. На щастя, після такої пекельної ночі ніхто не загинув.

Як повідомляв "Телеграф", Росія завдала ударів по Одесі також в ніч на 17 червня. Госпіталізували понад 10 людей, були пошкодження житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.