Рус

Росія атакувала Одесу. Зруйновано житлову чотириповерхівку, є постраждалі (фото та відео) - оновлено

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
657
Наслідки обстрілу Одеси Новина оновлена 20 червня 2025, 07:48
Наслідки обстрілу Одеси. Фото Колаж "Телеграф"

Російська армія продовжує бити по житлових будинках

Одеса в ніч на п'ятницю, 20 червня пережила черговий масований удар російськими безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є численні руйнування, спалахнули пожежі. На щастя, ніхто не загинув.

Оновлено. Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків. Рух поїздів здійснюється за графіком", — йдеться у повідомленні.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрона, зайнялася багатоповерхівка.

Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі
Під удар потрапив 23-поверховий дім
Росія масовано атакувала Одесу 20.06.2025
Сталося займання на 18, 19 та 20 поверхах
Наслідки удару Росії по Одесі 20 червня 2025
З багатоповерхівки евакуювали 600 людей
Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі
Пошкоджена 23-поверхівка

Мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що російськими ударами пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, корпуси закладів вищої освіти та автомобілі. На узбережжі внаслідок падіння дрона виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід.

Наслідки удару Росії по Одесі 20 червня 2025
Чотириповерхівку знищено вогнем
Росія масовано атакувала Одесу 20.06.2025
Гасити пожежу рятувальникам допомагали добровольці
Наслідки удару Росії по Одесі 20 червня 2025
Стався обвал перекриттів та стін
Наслідки удару Росії по Одесі 20 червня 2025
Під час гасіння постраждали рятувальники
Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі
Будинок практично вигорів зсередини

"Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку", — додав Труханов.

У ДСНС уточнили, що за різними адресами внаслідок обстрілу РФ спалахнули понад 10 пожеж, наймасштабніша — в чотирьохповерховому житловому будинку. З нього вогнеборці рятували трьох осіб і ще шістьох вивели з будівлі, що палала.

"Під час ліквідації пожежі стався обвал елементів конструкції, постраждало троє наших вогнеборців. Вони в стабільному стані, їм надали допомогу медики. Загалом в даній будівлі постраждало 9 осіб", — розповіли рятувальники.

Крім того, сталося займання у 23-поверховому житловому будинку на 18, 19 та 20 поверхах. Троє людей, серед яких двоє — діти, опинилися заблокованими, їх вивели рятувальники. З цього будинку було евакуйовано 600 осіб.

Також сталося загоряння ще п'яти житлових будинків за різними адресами та горіли автівки. Разом з вогнеборцями пожежі ліквідовували добровольці. На щастя, після такої пекельної ночі ніхто не загинув.

Як повідомляв "Телеграф", Росія завдала ударів по Одесі також в ніч на 17 червня. Госпіталізували понад 10 людей, були пошкодження житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Теги:
#Одеса #Пожежа #Атака #Руйнування