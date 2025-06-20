Росія атакувала Одесу. Зруйновано житлову чотириповерхівку, є постраждалі (фото та відео) - оновлено
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Російська армія продовжує бити по житлових будинках
Одеса в ніч на п'ятницю, 20 червня пережила черговий масований удар російськими безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є численні руйнування, спалахнули пожежі. На щастя, ніхто не загинув.
Оновлено. Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків. Рух поїздів здійснюється за графіком", — йдеться у повідомленні.
Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрона, зайнялася багатоповерхівка.
Мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що російськими ударами пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, корпуси закладів вищої освіти та автомобілі. На узбережжі внаслідок падіння дрона виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід.
"Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку", — додав Труханов.
У ДСНС уточнили, що за різними адресами внаслідок обстрілу РФ спалахнули понад 10 пожеж, наймасштабніша — в чотирьохповерховому житловому будинку. З нього вогнеборці рятували трьох осіб і ще шістьох вивели з будівлі, що палала.
"Під час ліквідації пожежі стався обвал елементів конструкції, постраждало троє наших вогнеборців. Вони в стабільному стані, їм надали допомогу медики. Загалом в даній будівлі постраждало 9 осіб", — розповіли рятувальники.
Крім того, сталося займання у 23-поверховому житловому будинку на 18, 19 та 20 поверхах. Троє людей, серед яких двоє — діти, опинилися заблокованими, їх вивели рятувальники. З цього будинку було евакуйовано 600 осіб.
Також сталося загоряння ще п'яти житлових будинків за різними адресами та горіли автівки. Разом з вогнеборцями пожежі ліквідовували добровольці. На щастя, після такої пекельної ночі ніхто не загинув.
Як повідомляв "Телеграф", Росія завдала ударів по Одесі також в ніч на 17 червня. Госпіталізували понад 10 людей, були пошкодження житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.