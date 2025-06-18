На окнах без стекла уже цветы: как выглядит дом в Киеве через сутки после атаки России (эксклюзивные фото)

Разрушения масштабные

Атака в Киеве 17 июня унесла жизни 28 человек. Больше всего пострадал Соломенский район столицы – там много разрушений, пострадавших и погибших. Разбор завалов продолжается сегодня, 18 июня.

Об этом "Телеграфу" сообщила бывшая журналистка издания Елена Мазун. Женщина прибыла на один из адресов в Соломенском районе и присоединилась к разбору завалов, где значительные разрушения жилых домов.

На кадрах, которые получил "Телеграф" заметно, что на улице люди сносят разрушенные части мебели, окон. Вокруг дома изуродованные машины. Окна уже успели забить деревянными фанерами.

Сносят разрушенное имущество

Волонтеры работают на месте

Остатки мебели и другого имущенства лежат среди улицы

Окна забили фанерами

К слову, атака на Киев 17 июня стала одной из самых кровавых. Больше пострадавших было только один раз.

Елена добавила, что на местах работают не только волонтеры "Добробата". По ее словам, школьники также пришли помочь разбирать завалы.

Школьник помогает разбирать завалы

Киевляне, которые пережили страшную ночь 17 июня, несокрушимы. На своих балконах, чудом уцелевших от российского оружия, они оставили вазоны с цветами. Это еще одно доказательство того, что, несмотря на боль и потерю, украинцы верят и живут будущим.

Киевляне оставили цветы на балконе

Обломок повредил балкон

Одна из многих квартир испытала масштабные разрушения. Российское оружие вероятнее всего попало в ванную или кухню. Жилье, которое уцелело закрыли пленкой, чтобы не дул ветер и не залило дождями.

Разрушенная часть жилья

Этот дом пострадал от пожаров. На кадрах заметно, что выгорел даже кирпич.

Уничтоженный дом на бульваре Вацвала Гавела

Выгорел подъезд в Соломенском районе

Добавим, что во время ракетной атаки в Киеве больше всего пострадал Соломенский район:

попадания вражеского БпЛА в общежитие (4-5 этажа), без пожара;

попадание ракеты в 9-этажный жилой дом. Продолжается спасательная операция и разбор завалов;

повреждение 5-этажного жилого дома с разрушением крыши и перекрытия;

повреждение лицея-интерната;

повреждение СТО;

падение вражеских воздушных целей и обломков сбитых целей в зоне нежилой застройки в нескольких локациях.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской атаки на Киев 17 июня было зафиксировано попадание на железные дороги. Изуродованы вагоны с зерном.