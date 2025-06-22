Хронология войны – день 1215: россияне ведут "летнее наступление" и обстреляли Краматорск

22 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

На календаре воскресенье, 22 июня 2025 года. Оккупанты продолжают вести своё "летнее наступление", а среднесуточное количество боевых столкновений на фронте удерживается в среднем на уровне 130. Основным направлением для захватчиков остается Покровское, но на остальных тоже не утихают боевые действия. Это говорит о том, что россияне пытаются нащупать слабые места в обороне ВСУ.

Как проходит 1215-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Россияне обстреляли Сумы, Краматорск и Славянск. В последнем из-за ударов оккупантов погиб 17-летний парень. Есть разрушение и повреждение жилых домов, оккупанты целенаправленно били именно по мирным жителям.

00:00 Россияне нанесли удар по Краматорску. "Суспільне" сообщает, что в городе прогремело не менее семи взрывов, под удар попала промзона и жилая застройка.

О новостях и событиях 19 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1212: прошел новый обмен пленными, а россияне давят на фронте

О том, что происходило 20 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1213: новый обмен и тревожные звоночки о сотрудничестве Китая и РФ

С ситуацией в Украине 21 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1214: Россия ударила по Кременчугу, а Трамп выдумал "прогресс" в достижении мира в Украине