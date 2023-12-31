РФ використовує тактику терору: у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається на фронті (карта)

Минулої доби сталося 54 бойових зіткнення

На 676-й день повномасштабного вторгнення Росія продовжує атакувати Україну. У тому числі, використовуючи тактику терору.

У Генштабі ЗСУ поінформували про актуальну обстановку на фронті. Усього минулої доби сталося 54 бойові зіткнення.

"Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса, ракету "Іскандер" по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільним об’єктам центральної частини міста Харкова. Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартині будинки, готель, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Детальніше за напрямками

Куп’янський напрямок

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де росіяни безуспішно намагався прорвати оборону.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

Бахмутський напрямок

Українські воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Авдіївський напрямок

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 8 атак.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

Херсонський напрямок

Українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

"Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 31 грудня сили протиповітряної оборони вночі знищили над Харковом кілька ворожих дронів.