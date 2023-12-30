ЗСУ просунулися під Бахмутом, ворог люто штурмує під Авдіївкою: що відбувається на фронтах (карта)

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку

Триває 675-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби (29 грудня) сталося 56 бойових зіткнень. Українські воїни просунулися на південь від Спірного, за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), про просування на цій ділянці фронту свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни на Бахмутському напрямку відбили дві атаки окупантів у районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби було відбито 8 атак ворога в районах Степового та Авдіївки. Ще 21 ворожу атаку наші воїни відбили біля Сєвєрного, Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 9 атак росіян.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Там противник без успіху намагався прорвати нашу оборону.

На Запорізькому напрямі Сили оборони відбили 2 атаки противника. Ворог атакував на захід і на північний захід від Вербового Запорізької області.

На Херсонщині наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри великі втрати, ворог не залишає спроб вибити українські підрозділи із позицій. За добу 29 грудня росіяни вчинили понад десять безрезультатних штурмових дій.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 30 грудня Брянськ був атакований безпілотниками. Під удар потрапив радіозавод "Кремній Ел" — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому виробляють компоненти для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир". Понад 90% продукції заводу призначається для військово-промислового комплексу РФ.