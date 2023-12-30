Війна — день 675: Росія отримує відповідь за потужний удар по Україні

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 30 грудня, – передостанній день 2023 року. Попередня доба стала справжнім випробуванням для українців, оскільки Росія завдала наймасовішого ракетно-дронового удару за весь час бойових дій. У зв’язку з цим десятки країн вже скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 30 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спочатку у Білгороді, а потім і в Брянську неподалік кордону України в Росії чули низку вибухів, — попередньо повідомляється про атаку українських дронів.

У повітряному просторі України теж спостерігаються ворожі дрони, вони рухаються у Вінницькій області на захід.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій Україна 30.12.2023

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням: Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель

Про те, що відбувалося 28 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрями, ЗСУ відбивають десятки атак

Що було в Україні 29 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 674: наймасштабніша атака Росії та візит Зеленського до Авдіївки