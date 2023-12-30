Рус

Війна — день 675: Росія отримує відповідь за потужний удар по Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6060
Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 30 грудня, – передостанній день 2023 року. Попередня доба стала справжнім випробуванням для українців, оскільки Росія завдала наймасовішого ракетно-дронового удару за весь час бойових дій. У зв’язку з цим десятки країн вже скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 30 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спочатку у Білгороді, а потім і в Брянську неподалік кордону України в Росії чули низку вибухів, — попередньо повідомляється про атаку українських дронів.

У повітряному просторі України теж спостерігаються ворожі дрони, вони рухаються у Вінницькій області на захід.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій Україна 30.12.2023
Карта бойових дій Україна 30.12.2023

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням: Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель

Про те, що відбувалося 28 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрями, ЗСУ відбивають десятки атак

Що було в Україні 29 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 674: наймасштабніша атака Росії та візит Зеленського до Авдіївки