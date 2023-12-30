Война — день 675: Россия получает "ответку" за мощный удар по Украине

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 30 декабря, — предпоследний день 2023 года. Предыдущие сутки стали настоящим испытанием для украинцев, поскольку Россия нанесла самый массовый ракетно-дроновый удар за все время боевых действий. В связи с этим десятки стран уже созывают экстренное заседание Совбеза ООН.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Сначала в Белгороде, а потом и в Брянске неподалеку от границы Украины в России слышали череду взрывов, — предварительно сообщается об атаке украинских дронов.

В воздушном пространстве Украины тоже наблюдаются вражеские дроны, — они двигаются в Винницкой области на запад.

Карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 30.12.2023

Информацию за 26 декабря смотрите по ссылке: Война – день 671: украинские войска держатся, в Феодосии потопили русский корабль

О том, что происходило 28 декабря, читайте в материале: Война — день 673: россияне штурмуют Авдеевку и другие направления, ВСУ отбивают десятки атак

Что было в Украине 29 декабря — читайте по ссылке: Война — день 674: масштабнейшая атака России и визит Зеленского в Авдеевку