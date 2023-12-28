Война — день 673: россияне штурмуют Авдеевку и другие направления, ВСУ отбивают десятки атак

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают сдерживать натиск оккупационных сил, которые сфокусировали свои усилия на востоке страны. Основные боевые действия ведутся на направлении Авдеевки, где противник не жалеет ни человеческих ресурсов ни техники. Также "горячими" направлениями остаются Бахмутское, Лиманское и Купянское направления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

23:00 В воздушном пространстве Украины есть несколько групп ударных дронов, есть небезпека для северо-восточных и южных регионов.

В течение трех месяцев боевики "ЛНР" хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей, – председатель Луганской ОВА Артем Лисогор.

22:00 Считалось, что Украине передали ракеты Storm Shadow дальностью до 250 км, однако удар по кораблю "Новочеркасск" показывает, что это могла быть ракета с дальностью поражения в 560 км, — генерал Бундесвера в отставке и военный эксперт Эрхард Бюлер.

21:00 Российские военные снова начали применять Су-35 и Су-34 по всей линии боевого столкновения, также за последние сутки вдвое увеличилось применение дронов-камикадзе, — спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

20:00 Появилось вечернее обращение Зеленского:

19:00 Российская армия вечером 28 декабря ударила по жилым домам в Херсоне, известно о двух пострадавших.

В Никополе на Днепропетровщине в результате российского удара погиб 23-летний мужчина и ранена 70-летняя женщина.

18:00 Расстрелянные россиянами украинские пленные в Запорожском направлении были трое военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, — сообщило Командование Десантно-штурмовых войск.

В Генпрокуратуре уже заявили, что в расстреле подозревают военных из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая также известна как "Псковская десантная дивизия".

17:00 Новым главой Ровенской областной государственной администрации стал Александр Коваль, а Донецкой — Вадим Филашкин. Зеленский подписал соответствующие указы.

16:00 В результате утренних обстрелов Херсонской области в Бериславском районе один человек получил травмы. С множественными осколочными ранениями ног 60-летний мужчина был госпитализирован. Кроме того, в ходе атаки были повреждены частные дома и автомобиль. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

15:00 В части областей была объявлена воздушная тревога. В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что по направлению Миргорода Полтавской области зафиксирована ракета Х-59. Через несколько минут в городе раздался взрыв.

14:00 Заявления Украины о намерении войти в Крым в течение 2023 года — инструмент влияния. Однако украинцы действительно были в Крыму в этом году и этим летом, — представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

13:00 Россия пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующего обучения из-за серьезных потерь младшего офицерского состава российской армии в Украине. В целях продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений и подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге, — ГУР Минобороны Украины.

12:00 Приблизительно 7400 — именно такое количество ракет различного типа армия РФ выпустила по мирных городах и селах Украины, начиная с февраля 2022 года.

11:00 Власти Херсонщины показали последствия ночных и утренних обстрелов города. К счастью, обошлось без жертв, однако инфраструктуре, в том числе областного центра, досталось.

10:30 В Черном море на российской мине подорвалось гражданское судно, шедшее под флагом Панамы. Как сообщают Силы обороны юга, балкер должны были загрузить зерном в одном из дунайских портов. Из-за взрыва на судне произошел пожар, экипаж потерял управление. К счастью, судно удалось быстро зафиксировать на мели. Известно о двух раненых моряках, один из них госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Поврежденный корабль в Черном море

9:00 Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь российских оккупантов в Украине. За последние сутки нашим защитникам удалось ликвидировать почти тысячу вражеских солдат!

Потери армии РФ в Украине 28.12.2023

8:00 8:00 На фронте значительно снизилось общесуточное количество боев на разных направлениях — всего за 28 декабря зафиксировано 56 столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ. Авдеевка остается наиболее активным направлением.

7:00 Семь из восьми "шахдов" сегодня ночью удалось сбить нашим силам противовоздушной обороны. Спасибо за закрытое небо!

6:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли пропустить:

6:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли пропустить:

этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину с помощью беспилотников. В частности угроза применения "шахедов" существовала для отдельных центральных областей. Ждем результатов от Воздушных Сил;

также неспокойной выдалась ночка для жителей временно оккупированного Крыма. РосСМИ утверждают, что их ПВО якобы сбила несколько дронов над территорией полуострова. Надеемся, что выспаться захватчикам не удалось;

в Кремле решили использовать Беларусь в качестве промежуточного пункта для вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, на территории РБ сейчас могут находиться тысячи несовершеннолетних украинцев, что добавляет сложностей в работе по их возвращению;

Politico пишет, что в США могут искать способ изменить стратегию в отношении Украины. В частности, углубить ее оборонительную позицию для получения лучшей позиции в вероятных переговорах с Российской Федерацией.

5:00 Последний российский беспилотник был уничтожен возле Кропивницкого. В регионах дали отбой воздушной тревоги.

3:00 В Крыму ночью прозвучала еще одна серия взрывов. На сей раз сообщается, что громко было в Красноперекопске, что на севере полуострова. Местные каналы пишут о четырех взрывах.

1:00 У россиян еще осталось достаточное количество ракет в запасе, чтобы устроить провокации или полноценные массовые обстрелы на Новый год, говорит представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

00:00 В оккупированном Севастополе прозвучало от 3 до 5 взрывов, местные "власти" сообщают о работе ПВО.

Что было в Украине 25 декабря — читайте по ссылке: Война — день 670: россияне продолжают мясные штурмы и продвигаются возле Авдеевки

Информацию за 26 декабря смотрите по ссылке: Война – день 671: украинские войска держатся, в Феодосии потопили российский корабль

О том, что происходило 24 декабря, читайте в своде: Война — день 672: россияне наступают на Лиманском направлении и штурмуют Авдеевку