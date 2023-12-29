Война — день 674: битва за Авдеевку в разгаре, на других направлениях тоже тяжело

Оперативно о главном в сутки

Украинские военные отражают атаки российских террористов, сфокусировавших свои усилия на востоке страны. Основные боевые действия ведутся у Авдеевки, где противник не жалеет ни человеческих ресурсов, ни техники. Также "горячими" направлениями остаются Бахмутское, Лиманское и Купянское направления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Одесская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Житомирская области – все еще существует угроза беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают о фиксации включенных боевых трансмиттеров стратегической авиации террористов. Но это не значит вылет русских "стратегов".

00:00 Российские террористы атакуют Украину беспилотниками. В Одессе есть попадание по многоэтажному дому.

Беспилотники из Черниговской области двигаются в направлении Киевской области. Также Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики со стороны российских террористов.

Что было в Украине 25 декабря — читайте по ссылке: Война — день 670: русские продолжают мясные штурмы и продвигаются у Авдеевки

Информацию за 26 декабря смотрите по ссылке: Война – день 671: украинские войска держатся, в Феодосии потопили русский корабль

О том, что происходило 28 декабря, читайте в материале: Война — день 673: россияне штурмуют Авдеевку и другие направления, ВСУ отбивают десятки атак