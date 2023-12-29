Укр

"Бог сохранил": батюшку чуть не убило куском потолка во время атаки на Одессу (видео момента)

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Обломок ракеты пробил потолок Новость обновлена 29 декабря 2023, 15:37
Обломок ракеты пробил потолок. Фото СПЖ

Событие произошло во время утренней службы

29 декабря, во время ракетной атаки на Украину в Одессе произошел инцидент в одном из местных храмов. Священнослужителя чуть не прибил кусок потолка, упавший от взрывной волны.

Он проводил службу, когда по всей стране объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В сети распространяют видео, на котором видно самого священника, позже произошел взрыв. На кадрах можно увидеть, что через несколько секунд с потолка храма падает кусок штукатурки или фрески возле места, где стоял священник. Чудом мужчина смог остаться невредимым.

По предварительной информации, событие произошло в Сретенском храме (УПЦ МП) Одессы. Судя по таймеру на камере, это произошло в 7:25 утра. Среди гражданских пострадавших нет.

В сети отреагировали на инцидент.

Напомним, в результате утренней атаки РФ на Одессу погибли четыре человека, еще 15 ранены, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Все пострадавшие находятся в больницах, двое находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, есть попадание в здание одного из объектов законсервированной инфраструктуры. А в области обломки "Шахеда" повредили многоэтажный дом и повлекли за собой пожар.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне массово атаковали Украину ракетами.

Теги:
#Обстрел #Ракетный удар #Одеса