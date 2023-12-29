"Бог зберіг": батюшку мало не вбило шматком стелі під час атаки на Одесу (відео моменту)

Подія трапилась під час ранкової служби

29 грудня під час ракетної атаки на Україну, в Одесі стався інцидент в одному з місцевих храмів. Священнослужителя мало не прибив шмат стелі, який впав від вибухової хвилі.

Він проводив службу, коли по всій країні оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У мережі поширюють відео, на якому видно самого священника, пізніше стався вибух. На кадрах можна побачити, що вже через кілька секунд зі стелі храму падає шмат штукатурки чи фрески біля місця, де стояв священник. Дивом чоловік зміг залишитися неушкодженим.

За попередньою інформацією подія трапилась у Стрітенському храмі (УПЦ МП) Одеси. Судячи з таймера на камері, це сталося о 7:25 ранку. Серед цивільних постраждалих немає.

В мережі відреагували на інцидент.

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки РФ на Одесу загинули четверо людей, ще 15 поранені, зокрема двоє дітей 6 та 8 років. Усі постраждалі перебувають у лікарнях, двоє у тяжкому стані. Окрім цього, є попадання в будівлю одного з об’єктів інфраструктури, яка законсервована. А в області уламки "Шахеда" пошкодили багатоповерховий будинок і спричинили пожежу.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни масово атакували Україну ракетами.