Война – день 671: украинские войска держатся, в Феодосии потопили российский корабль

Оперативно о главном в сутки

Российское вторжение продолжается, а полномасштабные боевые действия не останавливаются ни на сутки. Сильнейшие боевые действия можно наблюдать под Авдеевкой, а также российские террористы активизировались на Херсонщине и вокруг Бахмута.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

05:00 Пока нет воздушных угроз.

Подтверждена атака на временно оккупированную Феодосию. По словам командующего Воздушными силами ВСУ, ракетным ударом украинских самолетов в Феодосийском порту уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Этот ВДК, вероятно, перевозил груз из "шахедов".

03:00 Последний мопед бродит по Украине в районе Староконстантинова.

Тем временем российские террористы сообщают о мощном взрыве во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Также публикуются фото и видео сильного пожара на судоремонтном заводе.

02:00 Российские террористы атаковали Юг страны баллистическими ракетами. Ракеты С-300/С-400 фиксировались в направлении Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. В Кропивницком были слышны взрывы.

Пока несколько "мопедов" еще остаются в небе, пока их не сбили.

01:00 По меньшей мере два беспилотника россиян летят через Черкасскую область в сторону Винницкой.

00:00 В воздухе все еще находится несколько ударных дронов россиян. Часть видели в районе Херсонской области, другую – в районе Кировоградщины.

Информацию за 23 декабря смотрите по ссылке: Война — день 668: российская армия несет потери, а ВСУ держат плацдарм на Херсонщине

О том, что происходило 24 декабря, читайте в своде: Война — день 669: оккупанты превращают захваченные города в крепости и продолжают штурмы

Что было в Украине 25 декабря — читайте по ссылке: Война — день 670: россияне продолжают мясные штурмы и продвигаются возле Авдеевки