Российские террористы атаковали дронами Одессу, попали в жилой дом

Во время атаки российских беспилотников в Одессу вечером 28 декабря один из БПЛА влетел в многоэтажку. На месте попадания возник сильный пожар.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram, информацию подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Появилось фото пожара в здании.

"Обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе. Вспыхнул пожар. Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются. Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!", — написал Кипер.

Пока неизвестно о пострадавших, или о других деталях. Также публикуется видео пожара в многоэтажке.

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Ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время ночной атаки 22 декабря на Киев дроны натворили беды в трех районах столицы (фото). Враг пытался поразить инфраструктуру города и жилых домов.

Противник начал запускать ударные дроны по Украине еще до полуночи, а близко к началу новых суток появилась информация о взрывах в Киеве. Там обломки дрона упали на жилую многоэтажку, в результате чего пострадали два человека, в доме были разрушены стены и выбиты стекла. Также произошло возгорание на верхних этажах дома.

Также "Телеграф" писал о том, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения.