Російські терористи атакували дронами Одесу, влучили у жилий будинок

Під час атаки російських безпілотників на Одесу ввечері 28 грудня один з БПЛА влетів у багатоповерхівку. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві канали у Telegram, інформацію підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. З'явилося фото пожежі у будівлі.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються. Атака ще триває!Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!", – написав Кіпер.

Наразі невідомо про постраждалих, або про інші деталі. Також публікується відео пожежі у багатоповерхівці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час нічної атаки 22 грудня на Київ дрони наробили лиха у трьох районах столиці (фото). Зазначається, що ворог намагався вразити інфраструктуру міста та житлових будинків.

Противник почав запускати ударні дрони Україною ще до півночі, а близько до початку нової доби з’явилася інформація про вибухи в Києві. Там уламки дрона впали на житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали двоє людей, у будинку було зруйновано стіни та вибито скло. Також стався спалах на верхніх поверхах будинку.

Також "Телеграф" писав про те, скільки ракет та дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення.