Війна — день 674: битва за Авдіївку у розпалі, на інших напрямках теж важко

Оперативно про головне за добу

Українські військові відбивають атаки російських терористів, які сфокусували свої зусилля на сході країни. Основні бойові дії ведуться біля Авдіївки, де противник не шкодує ані людських ресурсів, ані техніки. Також "гарячими" напрямками залишаються Бахмутський, Лиманський та Куп’янський напрямки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

03:00 Моніторинг підтверджує перебування у повітрі щонайменше чотирьох літаків Ту-95 російських терористів.

Російські БПЛА все ще перебувають в українському небі. Група з кількох безпілотників летить у бік Львівщини, інша група помічена в районі Старокостянтинова.

02:20 Зафіксовано зліт щонайменше 8 бортів стратегічної авіації Ту-95 з аеродрому терористів "Оленья" у Мурманській області.

01:00 Одеська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Житомирська області – все ще існує загроза по безпілотниках.

Моніторингові канали повідомляють про фіксацію ввімкнених бойових трансмітерів стратегічної авіації терористів. Але це не означає виліт російських "стратегів".

00:00 Російські терористи атакують Україну безпілотниками. В Одесі є влучання по багатоповерховому будинку.

Безпілотники з Чернігівської області рухаються у напрямку Київщини. Також Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з боку російських терористів.

Що було в Україні 25 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 670: росіяни продовжують м’ясні штурми та просуваються біля Авдіївки

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням: Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель

Про те, що відбувалося 28 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрямки, ЗСУ відбивають десятки атак