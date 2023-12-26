Війна — день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення продовжується, а повномасштабні бойові дії не зупиняються ні на добу. Найсильніші бойові дії можна спостерігати під Авдіївкою, також російські терористи активізувалися на Херсонщині та навколо Бахмута.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

19:00 Росіяни більш ніж дві години атакують Херсон з різного озброєння.

18:00 Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Херсонщині, внаслідок обстрілів загинула 1 людина в Микільському, ще одна — поранена, окрім цього поранення отримав житель Херсона, а також житель Широкої Балки, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

17:00 Херсон під масованим ворожим обстрілом — начальник ОВА.

16:00 В Дніпровському районі Дніпропетровської області збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Міста Мар'їнка більше немає, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення міста, Залужний відповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі.

15:00 Військове командування України не давало запиту з певними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

14:00 Удари російського флоту в Чорному морі показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються, заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії у Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція щодо забезпечення морського потенціалу під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі", — написав Шаппс.

13:00 У грудні противник особливо активно застосовував FPV-дрони, на деяких ділянках вони починають замінювати артилерію ворога, повідомила речниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

12:00 Співробітники СБУ знешкодили на Волині банду злочинців, котрі тероризували місцеве населення і "вибивали" гроші із пораненого військового. Затримані намагалися зробити бізнес із "мирного вирішення спірних питань", які самі і створювали початково. Зокрема, у бійця ЗСУ підозрювані намагалися забрати 120 тисяч гривень неіснуючого боргу. Коли той відмовився платити, вони його побили — він отримав черепно-мозкову травму і забій шийного відділу хребта. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

11:00 Росія може розпочати війну проти НАТО, якщо країни Заходу припинять підтримувати Україну. Такої думки притримується президент Литви Гітанас Науседа. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TV3.

"Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги… Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", — переконаний Науседа.

10:00 Як стверджує російська окупаційна "влада" Криму, у Феодосії через нічні вибухи поранено всього двоє осіб і є один загиблий. Також росіяни переконують, що пошкоджено всього лише шість будівель. При цьому місцеві медіа публікують фото, де вибиті вікна є навіть у будинків в центрі міста. А вибух же стався у порту!

9:00 Напрочуд урожайною стосовно втрат російської армії видалася минула доба. Понад тисяча окупантів, багато техніки і, звісно ж, корабель!

Втрати армії РФ в Україні 26.12.2023

8:00 Цієї ночі в небі над Україною знищено 13 із 19 російських безпілотників! "Шахеди" запускали із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

7:00 За останню добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Найбільш активним напрямком продовжує бути Авдіївський, водночас ворог активізувався під Лиманом.

6:00 У Генштабі ЗСУ заперечили дані про загибель понад 100 бійців під Авдіївкою, по яких начебто вдарили, коли вони відправлялися у відпустку додому. Військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

05:00 Наразі немає повітряних загроз.

Підтверджено атаку на тимчасово окуповану Феодосію. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, ракетним ударом українських літаків у порту Феодосії знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Цей ВДК, ймовірно, перевозив вантаж з "шахедів".

03:00 Останній мопед блукає по Україні в районі Старокостянтинова.

Тим часом російські терористи повідомляють про потужний вибух у тимчасово окупованій Феодосії у Криму. Також публікується фото та відео сильної пожежі на судоремонтному заводі.

02:00 Російські терористи атакували Південь країни балістичними ракетами. Ракети С-300/С-400 фіксувалися у напрямку Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. У Кропивницькому було чутно вибухи.

Наразі кілька "мопедів" ще залишаються у небі, поки що їх не збили.

01:00 Щонайменше два безпілотники росіян летять через Черкаську область у бік Вінницької.

00:00 У повітрі все ще знаходиться декілька ударних дронів росіян. Частину з них бачили у районі Херсонської області, іншу – в районі Кіровоградщини.

Інформацію за 23 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 668: російська армія зазнає втрат, а ЗСУ тримають плацдарм на Херсонщині

Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у зведенні: Війна — день 669: окупанти перетворюють захоплені міста на фортеці та продовжують штурми

Що було в Україні 25 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 670: росіяни продовжують м'ясні штурми та просуваються біля Авдіївки