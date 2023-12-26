Скільки втрачають росіяни під Авдіївкою: у ЗСУ дали відповідь

Росіяни все ще можуть компенсувати втрати особового складу, з технікою в них гірше

Під час спроб наступати на Авдіївку у Донецькій області російські терористи щодня втрачають щонайменше від 300 до 400 голів особового складу. Але це жодним чином не впливає на кількість атак.

Про це сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, вказана цифра мінімальна, а мова йде як про вбитих, так і про поранених окупантів.

"Ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 осіб вбитими та пораненими та дуже багато військової техніки", – зазначив він.

Військовий також сказав, що терористи підтягують на напрямок власні в першу чергу піхотні резерви. Нажаль, живої сили в них поки що вистачає, щоб компенсувати втрати, яких росіяни зазнають під час спроб штурмів.

"Підтягує ворог і військову техніку. В одній колоні можуть бути як новітні, так і зовсім старі радянські машини", – додав Штупун.

Раніше "Телеграф" писав, що український журналіст Юрій Бутусов розповів про ситуацію з військами України на Авдіївському напрямку. Зокрема, й те, що до складу військ зараховано поповнення.

Росіяни запекло штурмують Авдіївку Донецької області, намагаючись відбити місто в ЗСУ, проте Сили оборони України зможуть утримувати свої позиції там щонайменше до Нового року. У цьому населеному пункті наші війська мають гарні оборонні позиції.