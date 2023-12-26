Сколько теряют россияне под Авдеевкой: в ВСУ дали ответ

Россияне все еще могут компенсировать потери личного состава, с техникой у них хуже

При попытках наступать на Авдеевку в Донецкой области российские террористы ежедневно теряют не менее, чем от 300 до 400 голов личного состава. Но это никак не влияет на количество атак.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире общенационального телемарафона. По его словам, указанная цифра минимальна, а речь идет как об убитых, так и о раненых оккупантах.

"Мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим урон врагу. Ежедневно он там теряет 300-400 человек убитыми и ранеными и очень много военной техники", — отметил он.

Военный также сказал, что террористы подтягивают на собственные в первую очередь пехотные резервы. К сожалению, живой силы у них пока хватает, чтобы компенсировать потери, которые россияне понесут при попытках штурмов.

"Подтягивает враг и военную технику. В одной колонне могут быть как новейшие, так и совсем старые советские машины", – добавил Штупун.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о ситуации с войсками Украины на Авдеевском направлении. В том числе и то, что в состав войск вошло пополнение.

Россияне ожесточенно штурмуют Авдеевку Донецкой области, пытаясь отбить город у ВСУ, однако Силы обороны Украины смогут удерживать свои позиции там по меньшей мере до Нового года. В этом населенном пункте у наших войск хорошие оборонительные позиции.