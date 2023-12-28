Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрямки, ЗСУ відбивають десятки атак

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують стримувати тиск окупаційних сил, які сфокусували свої зусилля на сході країни. Основні бойові дії ведуться на напрямі Авдіївки, де противник не шкодує людських ресурсів ні техніки. Також "гарячими" напрямками залишаються Бахмутський, Лиманський та Куп’янський напрями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

20:00 З'явилося вечірнє звернення Зеленського:

19:00 Російська армія увечері 28 грудня вдарила по житлових будинках у Херсоні, відомо про двох постраждалих.

В Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинув 23-річний чоловік та поранена 70-річна жінка.

18:00 Розстріляні росіянами українські полонені на Запорізькому напрямку були троє військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, — повідомило Командування Десантно-штурмових військ.

В Генпрокуратурі вже заявили, що в розстрілі підозрюють військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, яка також відома як "Псковська десантна дивізія".

17:00 Новим головою Рівненської обласної державної адміністрації став Олександр Коваль, а Донецької — Вадим Філашкін. Зеленський підписав відповідні укази.

16:00 Внаслідок ранкових обстрілів Херсонської області у Бериславському районі одна людина отримала травми. З множинними осколковими пораненнями ніг 60-річного чоловіка госпіталізували. Крім того, в ході атаки було пошкоджено приватні будинки та автомобіль. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

15:00 У частині областей було оголошено повітряну тривогу. У моніторингових Telegram-каналах повідомляють, що у напрямку Миргорода Полтавської області зафіксовано ракету Х-59. За кілька хвилин у місті пролунав вибух.

14:00 Заяви України про намір увійти в Крим протягом 2023 року, — інструмент впливу. Проте українці насправді були в Криму цього року і цього літа, — представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

13:00 Росія намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів через серйозні втрати молодшого офіцерського складу російської армії в Україні. З метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів та підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні, — ГУР Міноборони України.

12:00 Приблизно 7400 — саме таку кількість ракет різного типу армія РФ випустила по мирних містах і селах України, починаючи з лютого 2022 року.

11:00 Влада Херсонщини показала наслідки нічних і ранкових обстрілів міста. На щастя, обійшлося без жертв, проте інфраструктурі, зокрема обласного центру, дісталося.

10:30 У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно, що йшло під прапором Панами. Як повідомляють Сили оборони півдня, балкер мали завантажити зерном в одному із дунайських портів. Через вибух на судні сталася пожежа, екіпаж втратив керування. На щастя, судно вдалося швидко зафіксувати на мілині. Відомо про двох поранених моряків, один із них госпіталізований у задовільному стані.

Пошкоджений корабель у Чорному морі

9:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою втрат російських окупантів в Україні. За останню добу нашим захисникам вдалося ліквідувати майже тисячу ворожих солдат!

Втрати армії РФ в Україні 28.12.2023

8:00 На фронті значно знизилася загальнодобова кількість боїв на різних напрямках — усього за 28 грудня зафіксовано 56 зіткнень із ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ. Авдіївка лишається найбільш активним напрямком.

7:00 Сім із восьми "шахедів" сьогодні вночі вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. Дякуємо за закрите небо!

6:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли пропустити:

цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну за допомогою безпілотників. Зокрема загроза застосування "шахедів" існувала для окремих центральних областей. Чекаємо на результати від Повітряних Сил;

також неспокійною видалася нічка для мешканців тимчасово окупованого Криму. РосЗМІ стверджують, що їхня ППО начебто збила кілька дронів над територією півострова. Сподіваємося, що виспатися загарбникам не вдалось;

у Кремлі вирішили використовувати Білорусь у якості проміжного пункту для вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, на території РБ зараз можуть перебувати тисячі неповнолітніх українців, що додає складнощів у роботі по їх поверненню;

Politico пише, що в США можуть шукати спосіб змінити стратегію щодо України. Зокрема, поглибити її оборонну позицію задля отримання кращої позиції у ймовірних переговорах із Російською Федерацією.

5:00 Останній російський безпілотник було знищено біля Кропивницького. У регіонах дали відбій повітряної тривоги.

3:00 У Криму вночі пролунала ще одна серія вибухів. Цього разу повідомляється, що голосно було у Красноперекопську, що на півночі півострова. Місцеві канали пишуть про чотири вибухи

1:00 У росіян ще залишилася достатня кількість ракет у запасі, щоб влаштувати провокації чи повноцінні масові обстріли на Новий рік, каже представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат

00:00 В окупованому Севастополі пролунало від 3 до 5 вибухів, місцева "влада" повідомляє про роботу ППО

Що було в Україні 25 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 670: росіяни продовжують м’ясні штурми та просуваються біля Авдіївки

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням:Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель

Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у склепінні: Війна — день 672: росіяни наступають на Лиманському напрямку і штурмують Авдіївку