І Україна, і РФ відправляють підкріплення під Авдіївку: наскільки там серйозна ситуація (карта)

РФ не шкодує ні своїх людей, ні техніки

Українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки та завдають противнику великих втрат у техніці та особовому складі. Але, незважаючи на це, ворог продовжує відправляти туди нові підкріплення, не шкодуючи людей.

Про це в інтерв’ю ВВС розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він пояснив, що для того, щоб прогресувати у наступальних штурмових діях, має бути максимальне забезпечення як людським ресурсом, так і технікою.

"Тому ворог уже третій місяць намагається продавити нашу оборону, не шкодуючи ні людей, ні озброєння, ні військової техніки. Він постійно нарощує свої зусилля для досягнення цієї мети", — каже він і додає, що "Вони постійно підкріплюють. В основному це такі підрозділи, як "Шторм Z", "Шторм V".

Україна ж, за його словами, також відправляє підкріплення зі свого боку та стоїть в активній обороні.

"Неможливо однією військовою частиною утримати цю ділянку. Обстановка постійно змінюється – як в позитивний, так і в негативний бік. Якщо негативно, то ми реагуємо максимально як підрозділами, частинами, так і безпосередньо тими засобами, які на сьогодні у нас є", — сказав. Тарнавський.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки серйозна там зараз загроза оточення, генерал скакав таке:

"Знаєте як – на війні не буває "серйозної" чи "не серйозної" обстановки. Вона завжди серйозна. В Авдіївці зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Взагалі наступ противником проводиться в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Він зосередив велику чисельність особового складу.

Але я вам скажу – тими силами і засобами можна досягти було кращих успіхів. Я думаю, що наші воїни впевнено ведуть оборонні дії. До речі, хочу сказати, активні. Ми не лише захищаємо територію, ми також негайно реагуємо для того, щоб повернути ту ділянку місцевості, яку втратили.

Але є об'єктивні та суб'єктивні причини. Якщо в чистому полі залишитися, то є можливість для збереження особового складу і техніки десь зробити крок назад або в бік, втягнути в мішок і потім знищити ворога. А потім вийти в попереднє положення", — пояснив Тарнавський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний не відкидає можливості відходу ЗСУ з Авдіївки. Навіть названо можливі терміни.