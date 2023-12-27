И Украина, и РФ отправляют подкрепления под Авдеевку: насколько там серьезная ситуация (карта)

РФ не щадит ни своих людей, ни технику

Украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки и наносят противнику большие потери в технике и личном составе. Но, несмотря на это, враг продолжает отправлять туда новые подкрепления, не жалея людей.

Об этом в интервью BBC рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он объяснил, что для того, чтобы прогрессировать в наступательных штурмовых действиях должно быть максимальное обеспечение как человеческим ресурсом, так и техникой.

"Поэтому враг уже третий месяц пытается продавить нашу оборону, не щадя ни людей, ни вооружения, ни военной техники. Он постоянно наращивает свои усилия по достижению этой цели", — говорит он и добавляет, что "Они постоянно подкрепляются. В основном это такие подразделения как "Шторм Z", "Шторм V".

Украина же, по его словам, также отправляет подкрепления со своей стороны и стоит в активной обороне.

"Невозможно одной воинской частью удержать этот участок. Обстановка постоянно меняется – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Если отрицательно, то мы реагируем максимально как подразделениями, частями, так и непосредственно теми средствами, которые сегодня у нас есть", — сказал Тарнавский.

Отвечая на вопрос о том, на сколько серьезная там сейчас угроза окружения, генерал скакал следующее:

"Знаете как – на войне не бывает "серьезной" или "не серьезной" обстановки. Она всегда серьезная. В Авдеевке усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Вообще наступление противником производится в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Он сосредоточил огромную численность личного состава.

Но я вам скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов. Я думаю, что наши воины уверенно ведут военные действия. Кстати, хочу сказать, активные. Мы не только защищаем территорию, мы также немедленно реагируем, чтобы вернуть тот участок местности, который потеряли.

Но есть объективные и субъективные причины. Если в чистом поле остаться, есть возможность для сохранения личного состава и техники где-то сделать шаг назад или в сторону, втянуть в мешок и затем уничтожить врага. А потом выйти в прежнее положение", — пояснил Тарнавский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный не исключает возможность отхода ВСУ из Авдеевки. Даже названы возможные сроки.