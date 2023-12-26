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Чітко і зрозуміло: Генштаб відреагував на заяви про масову загибель бійців ЗСУ під Авдіївкою

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Боєць Сил оборони України Новина оновлена 26 грудня 2023, 07:31
Боєць Сил оборони України. Фото Генштаб ЗСУ

Дані про великі втрати ЗСУ поширювали у соцмережах

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформація про нібито загибель 108 бійців однієї з бригад ЗСУ напередодні Різдва на Авдіївському напрямку. Там також закликали дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням.

Раніше політолог Віталій Бала на своїй сторінці у Facebook оприлюднив пост, у якому повідомив, що бійці начебто отримали можливість поїхати на 7 днів додому на різдвяні свята. За його інформацією, військові начебто загинули під час переміщення на автобусі.

Своєю чергою український журналіст Юрій Бутусов у коментарі під цим постом зазначив, що жодна з бригад на Авдіївському напрямку ніяких значних втрат при переїзді на свята не має. Він підкреслив, що особисто дзвонив у 4 бригади.

Крім того, військовослужбовець 110-ї бригади Сергій Волков також спростував цю інформацію. Він також закликав Службу безпеки України звернути увагу на політолога Балу.

Нагадаємо, військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках Іван Ступак пояснив маніакальне бажання росіян за всяку ціну оточити Авдіївку. За його словами, вони поставили собі за мету захопити в полон велику кількість українських військових і взяти як трофеї західну техніку.

Теги:
#Війна #Генеральний штаб #Авдіївка