Хронологія війни – день 1185: Росія відбивається від дронів і атакує Запоріжжя

23 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1185 день війни окупанти продовжують тиснути на фронті, а над Росією літають безпілотники

На календарі пʼятниця, 23 травня 2025 року, триває 1185 день війни. За попередню добу ситуація на фронті стала суттєвіше спокійнішою — відбулось 101 бойове зіткнення. Проте на Покровському напрямку тиск окупантів посилився, а кількість російських штурмів там досягла 38.

Як проходить 1185 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 23 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Понад 20 безпілотників росіян фіксується у кількох регіонах України. Тим часом в Росії безпілотники атакували військовий аеродром в Іваново, також аеропорти зачинили у Москві та Московській області через загрозу удару БПЛА.

00:00 В Росії поскаржилися на ракетний удар по скупченню техніки на Курщині. Російські телеграм-канали пишуть про ракетний удар по скупченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова.

Повідомляється про три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома. Місце удару оточено військовими та оперативними службами.

У Запоріжжі було чутно вибух.

З ситуацією в Україні 20 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1182: втрати росіян з початку 2025 року та удари по Україні

Про новини та події 21 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1183: над Росією літають безпілотники, а окупанти не припиняють штурми

Про те, що відбувалося 22 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1184: дрони знову атакують росіян, а під Покровськом йдуть запеклі бої