Хронологія війни — день 1182: росіяни знову запустили "табуни" безпілотників і тиснуть на фронті

20 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1182 день війни окупанти продовжують влаштовувати нічний терор України та продовжують тиснути на фронті.

На календарі вівторок, 20 травня 2025 року, триває 1182 день війни. Ситуація на фронті залишається напруженою, росіяни запускають велику кількість безпілотників, а американський президент Дональд Трамп, схоже, має намір вивести США з переговорного процесу між Україною та Росією. Згідно з повідомленнями західних ЗМІ, європейські лідери були приголомшені тим, що Трамп вибрав м’який тон розмови з Путіним, це говорить про те, що ні про які "руйнівні санкції" США не йтиметься.

Як проходить 1182 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 20 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 До 20 російських безпілотників фіксуються на Київщині, Житомирщині та в Черкаській області.

01:00 Ударні безпілотники росіян було зафіксовано на Харківщині, Сумщині та Донеччині.

00:00 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа запровадить нові санкції проти Росії. На тлі цього росіяни знову запустили велику кількість безпілотників. Очікується, що вночі їх буде понад сотню.

Про новини та події 17 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1179: нові перли від Трампа та удар по автобусу на Сумщині

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1180: Зеленський зустрівся з Венсом, а Росія готує запуск РС-24 "Ярс"

З ситуацією в Україні 19 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1181: Трамп поговорив з Путіним та Зеленським, а Росія запускає "шахеди"