Хронологія війни – день 1180: росіяни стягують війська на фронт та запускають "табуни" безпілотників

18 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1180 день війни бої на фронті продовжуються, а з ними і нальоти безпілотників

На календарі неділя, 18 травня 2025 року, триває 1180 день війни. Наступ окупантів триває у стабільно високому темпі, але на деякі напрями вони перекидають додаткові підрозділи. Найбільш гарячим залишається Покровський напрямок, але на Лиманському та Новопавлівському ситуація теж складна.

Як проходить 1180-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 18 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В українському повітряному просторі помічено понад 50 безпілотників, повідомляє Інсайдер. За даними моніторингових груп, росіяни запустили БПЛА із 6 областей, це може говорити про те, що їх уночі буде понад 200.

Про те, що відбувалося 15 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1177: переговори у Стамбулі та новий наступ росіян

З ситуацією в Україні 16 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1178: провал переговорів у Стамбулі та збивання російського Ка-52

Про новини та події 17 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1179: нові перли від Трампа та удар по автобусу на Сумщині