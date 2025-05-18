Хронология войны – день 1180: россияне стягивают войска на фронт и запускают "табуны" беспилотников

18 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1180 день войны бои на фронте продолжаются, а с ними и налеты беспилотников

На календаре воскресенье, 18 мая 2025, длится 1180 день войны. Наступление оккупантов продолжается в стабильно высоком темпе, а на некоторые направления они перебрасывают дополнительные подразделения. Наиболее горячим остается Покровское направление, но на Лиманском и Новопавловском ситуация тоже сложная.

Как проходит 1180 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 18 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

06:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

ночь с субботы на воскресенье выдалась довольно неспокойной для Украины — россияне "кошмарили" немало регионов с помощью дронов. Взрывы слышали в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской областях. Ждем деталей от ПС ВСУ;

в Киеве обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилого здания в Голосеевском районе. Обошлось без пожара и пострадавших. В области ситуация хуже — известно о по меньшей мере одной погибшей и трех раненых, есть повреждения жилых домов;

Reuters: пока Европа не рассматривает вопрос введения миротворческих войск в Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, приоритетным направлением является определение четкого формата переговоров по завершению войны и дальнейших гарантий безопасности для Украины. Только потом, по его мнению, можно говорить о конкретике по войскам;

"Мы не хотим участвовать в бесконечных разговорах — нужен прогресс", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью СBS News, объясняя готовность Штатов ввести новые санкции против России в случае отсутствия развития в достижении мира в Украине;

победителем песенного конкурса "Евровидение-2025", который проходил в Швейцарии, стал австриец Йоханнес Питш, известный как JJ (Джей-Джей). Он исполнил композицию "Wasted Love", при создании которой вдохновлялся творчеством пропутинской оперной певицы Анны Нетребко.

00:00 В украинском воздушном пространстве замечено более 50 беспилотников, сообщает Инсайдер. Согласно данным мониторинговых групп, россияне запустили БПЛА из 6 областей, это может говорить, что их ночью будет более 200.

О том, что происходило 15 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1177: переговоры в Стамбуле и новое наступление россиян

С ситуацией в Украине 16 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1178: провал переговоров в Стамбуле и сбивание российского Ка-52

О новостях и событиях 17 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1179: новые перлы от Трампа и удар по автобусу на Сумщине