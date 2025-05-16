Хронология войны – день 1178: россияне запускают дроны, пока готовятся переговоры в Стамбуле
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16 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1178 день войны бои на фронте продолжаются, а обстрелы не прекращаются.
На календаре пятница, 16 мая 2025 года, длится 1178-й день войны. В день переговоров в Стамбуле количество боевых столкновений на фронте, как ожидалось, не снизилось. Наиболее горячим направлением остается Покровский, но на Лиманском и Торецком тоже проходят активные бои.
Как проходит 1178 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 16 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
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Россияне запустили дроны по трем направлениям, ожидается более 100 "шахедов".
С ситуацией в Украине 13 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1175: россияне усилили давление на фронте и могут готовить масштабный обстрел
О новостях и событиях 14 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1176: россияне стягивают силы на фронт накануне переговоров в Стамбуле
О том, что происходило 15 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1177: переговоры в Стамбуле и новое наступление россиян