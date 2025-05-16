Росіяни дронами атакували два райони Одещини: постраждали люди і будинок директора зоопарку (фото)

Розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів

Вибухи в Одеській області лунали 16 травня. Росіяни атакували дронами регіон, поранення отримали троє людей, знищено будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури Білгород-Дністровського та Одеського районів.

"Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення, мінно-вибухові травми, перелом і термічні опіки отримали двоє чоловіків і жінка. На момент атаки потерпілі знаходились за місцем мешкання", — розповіли у прокуратурі.

Речниця обласної прокуратури Ірина Коваленко у коментарі УНІАН сказала, що двох постраждалих доставлено до лікарні, одному надано допомогу на місці. У вкрай важкому стані 55-річна жінка.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Наразі повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак. Розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У ДСНС уточнили, що внаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано гараж з 3 автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями вже ліквідували. Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 37 вогнеборців, від місцевої пожежної команди 2 одиниці техніки та 6 осіб особового складу.

У комунальній установі "Одеський зоологічний парк" повідомили, що сьогодні вночі сталося влучання дрона у будинок керівника зоопарку Ігоря Білякова.

"На жаль, сталася трагедія: в будинок директора Одеського зоопарку потрапив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок знищений. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки…", — йдеться у повідомленні.

Також йдеться, що у нічній атаці у Овідіополі домашні улюбленці директора опинилися у небезпеці — деякі загубилися під час вибуху.

"Зараз тривають пошуки, і кожна ваша допомога може бути вирішальною. Якщо у вас є будь-яка інформація про загублених тварин, будь ласка, повідомте нам", — сказано у повідомленні.

Варто додати, що Одеська область не єдина, де лунали вибухи. Раніше "Телеграф" писав, що у Києві працювала ППО, є наслідки через падіння уламків дрона.