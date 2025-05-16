Россияне дронами атаковали два района Одесчины: пострадали люди и дом директора зоопарка (фото)

Начато расследование по фактам военных преступлений

Взрывы в Одесской области звучали 16 мая. Россияне атаковали дронами регион, ранения получили три человека, уничтожено дом директора Одесского зоопарка Игоря Билякова.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры. Под ударами находились объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов.

"В результате вражеской атаки осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина. На момент атаки потерпевшие находились по месту жительства", — рассказали в прокуратуре.

Представитель областной прокуратуры Ирина Коваленко в комментарии УНИАН сказала, что двое пострадавших доставлены в больницу, одному оказана помощь на месте. В крайне тяжелом состоянии 55-летняя женщина.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеских атак. Начато расследование по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ГСЧС уточнили, что в результате попадания разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен гараж с 3 автомобилями. На местах вспыхнули пожары, спасатели совместно с добровольцами уже ликвидировали. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 37 пожарных, от местной пожарной команды 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В коммунальном учреждении "Одесский зоологический парк" сообщили, что сегодня ночью произошло попадание дрона в здание руководителя зоопарка Игоря Билякова.

"К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате дом уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому у него нет возможности отвечать на звонки…", — говорится в сообщении.

Также говорится, что в ночной атаке в Овидиополе домашние любимцы директора оказались в опасности — некоторые потерялись при взрыве.

"Сейчас продолжаются поиски, и каждая ваша помощь может быть решающей. Если у вас есть какая-либо информация о потерянных животных, пожалуйста, сообщите нам", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Одесская область не единственная, где раздавались взрывы. Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве работала ПВО, есть последствия из-за падения обломков дрона.