Россия нанесла массированный удар по Харькову. Полсотни раненых, взрывы звучали и в других регионах (фото)

Россия в очередной раз запустила беспилотники по населению Украины

В ночь со 2 на 3 мая россияне снова продолжили терроризировать мирное население Украины атакой беспилотников — взрывы слышали в Харькове, там ранены почти 50 человек. Также громко было в Николаеве, а под утро – в Киеве.

Кроме того ночью была угроза применения баллистики и ударов вражеской тактической авиации на юге. Об этом сообщали Воздушные Силы ВСУ.

Что касается атаки на Харьков, то город был атакован десятками "шахедов". Повреждены дома, предприятия, и это все гражданская инфраструктура. Известно о 44 раненых, в том числе 11-летний ребенок.

Обновлено. В Харькове уже 47 пострадавших, говорят в областной полиции. "Разные травмы получили 47 харьковчан, среди которых 11-летняя девочка. 11 пострадавших доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Возникли пожары. В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий атаки.

Последствия ударов по Харькову также показали Новости Live. На кадрах видны изуродованные авто и выгоревшие квартиры в результате атаки беспилотников.

В Харьковской областной прокуратуре эмоционально прокомментировали ночной террор против гражданского населения: "Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они вкладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изуверы", — сказали в прокуратуре и призывали в прокуратуре и призывали ПВО.

А это кадры изнутри многоэтажки в Харькове. По всей видимости, все усеяно обломками.

В ночь на 3 мая взрывы также раздавались в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич написал в 4 утра: "Слышны взрывы в Николаеве! Угроза продолжается". Впоследствии он добавил, что вызовов экстренных служб пока нет.

Утром из-за атаки БПЛА тревогу объявили и в Киеве. Начальник КМВА Тимур Ткаченко сказал: "В Киеве работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!"

Напомним, в Одессе, Харькове и Умани 1 мая раздавались взрывы.