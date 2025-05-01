Украина опять под обстрелом: в Одессе, Харькове и Умани гремели взрывы (обновлено)

В трех городах звучали взрывы

Украина вновь подверглась массовому налету российских беспилотников. Взрывы были слышны в Одессе, Харькове и Умани.

Об этом информируют мониторинговые группы и канал Воздушных сил ВСУ в Telegram. Отмечается, что большая группа беспилотников наблюдалась в Черном море в районе Затоки.

По данным "Николаевского Ванька", в море наблюдалось около 13 беспилотников и еще один непосредственно над Одессой. При этом местные группы сообщали, что в городе уже видны пожары после прилетов.

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По данным мэра Харькова Игоря Терехова в городе было зафиксировано падение дрона "Молния" — дешевого и грубо собранного беспилотника-камикадзе. Он отметил, что дрон упал на АЗС в Киевском районе на стыке с Салтовским. На месте прилета произошел пожар.

Пара взрывов также прогремела в Умани, о чем сообщили местные каналы в Telegram, однако другой информации оттуда пока не поступало.

Как сообщалось ранее, 28 апреля около 25 российских дронов атаковали Черкасскую область. Большая часть их была сбита, но некоторые все же достигли цели. Вследствие обстрела был поврежден объект газотранспортной системы. Из-за этого местные власти призвали жителей немедленно прекратить пользование газом и перекрыть вентиль.