Україна знову під обстрілом: в Одесі, Харкові та Умані лунали вибухи (оновлено)

У трьох містах лунали вибухи

Україна знову зазнала масового нальоту російських безпілотників. Вибухи були чутні в Одесі, Харкові та Умані.

Про це інформують моніторингові групи та канал Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Наголошується, що велика група безпілотників спостерігалася у Чорному морі в районі Затоки.

За даними "Миколаївського Ванька", у морі спостерігалося близько 13 безпілотників та ще один безпосередньо над Одесою. При цьому місцеві групи повідомляли, що у місті вже видно пожежі після прильотів.

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За даними мера Харкова Ігоря Терехова у місті було зафіксовано падіння дрона "Молнія" — дешевого та грубо зібраного безпілотника-камікадзе. Він зазначив, що дрон упав на АЗС у Київському районі на стику з Салтівським.

Пара вибухів також пролунала в Умані, про що повідомили місцеві канали в Telegram, проте іншої інформації звідти поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, 28 квітня близько 25 російських дронів атакували Черкаську область. Більшість їх була збита, але деякі все ж таки досягли мети. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт газотранспортної системи. Через це місцева влада закликала мешканців негайно припинити користування газом та перекрити вентиль.