Харків та Дніпро під масованою атакою: у містах вибухи, є прильоти (оновлено)

Нічний терор триває

Російські БПЛА знову вибухнули на території Харкова. На тлі цього повідомлення про масову атаку почали надходити з Дніпра.

Про атаку на Харків повідомили міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у своїх telegram-каналах. За даними місцевих каналів, у місті за кілька хвилин було чути близько 10 вибухів. Монітори своєю чергою інформували про три БПЛА.

За даними Терехова, вибухи пролунали в кількох районах, а один із дронів упав неподалік медичного закладу.

Синєгубов додав, що на місці одного з прильотів сталася пожежа у приватному будинку. На місці працюють рятувальники.

На тлі цього повідомлялося, що до Дніпра рухається понад десять безпілотників.

UPD 23:30 У Харкові повідомляється про 20 постраждалих, у Дніпрі вже відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося раніше, 28 квітня близько 25 російських дронів атакували Черкаську область. Більшість їх була збита, але деякі все ж таки досягли мети. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт газотранспортної системи. Через це місцева влада закликала мешканців негайно припинити користування газом та перекрити вентиль.