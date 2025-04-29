Харьков и Днепр под массированной атакой: в городах взрывы, есть прилеты (обновлено)

Ночной террор продолжается

Российские БПЛА вновь взорвались на территории Харькова. На фоне этого сообщения о массовой атаке начали поступать из Днепра

Об атаке на Харьков сообщили городской глава Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов в своих telegram-каналах. Согласно данным местных каналов, в городе за несколько минут было слышно около 10 взрывов. Мониторы в свою очередь информировали о трех БПЛА.

По данным Терехова, взрывы прогремели в нескольких районах, а один из дронов упал неподалеку от медицинского заведения.

Синегубов добавил, что на месте одного из прилетов произошел пожар в частном доме. На месте работают спасатели.

На фоне этого сообщалось, что к Днепру движется более десяти беспилотников. Часть из них уже сбили, а часть все еще "жужжат" над городом.

UPD 23:30 В Харькове сообщается о 20 пострадавших, в Днепре уже известно об одном погибшем.

Как сообщалось ранее, 28 апреля около 25 российских дронов атаковали Черкасскую область. Большая часть их была сбита, но некоторые все же достигли цели. Вследствие обстрела был поврежден объект газотранспортной системы. Из-за этого местные власти призвали жителей немедленно прекратить пользование газом и перекрыть вентиль.