Массированная ракетная атака по Украине: где прогремели взрывы, подробности (обновляется)

Россияне снова пытаются устроить комбинированную ракетную атаку на Украину

Российские оккупанты ночью с 5 на 6 апреля запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Также враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет Х-101/555. Мишенью россияне снова выбрали энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. По их данным, не менее пяти крылатых ракет "Калибр" были запущены оккупантами из акватории Черного моря, пуски совершили недобитки из состава остатков Черноморского флота РФ. Также в воздухе были зафиксированы несколько стратегических самолетов Ту-95МС, взлетевших с авиабазы "Оленья".

07:33 Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия удара по Киеву этим утром.

Больше фото можно посмотреть в нашем материале: "Как выглядит Киев после ракетной атаки: первые кадры".

Известно, что в трех районах города случились пожары в результате обстрела. Есть пострадавшие.

Детали атаки, а также фото и видео последствий можно посмотреть здесь.

06:25 Доразведка по крылатым ракетам. Вражеские цели не фиксируются.

06:20 Остатки крылатых ракет переместились в Николаевскую область, летят в сторону Вознесенска и Южноукраинска. Тем временем поляки подняли в небо истребительную авиацию из-за ракетной атаки россиян на Украину.

06:15 Взрывы раздались в Уманском районе и возле Умани. Остатки крылатых ракет летят курсом на Николаевскую область.

06:10 Уже четыре группы крылатых ракет летят мимо Умани, есть сбития. Между тем, в киевском метро очень много людей: на фоне атаки баллистическими ракетами утром люди прячутся на станциях, поскольку боятся, что крылатые ракеты тоже направятся на столицу.

06:05 Угроза для Умани. Крылатые ракеты маневрируют.

06:00 Ракеты меняют курс и двигаются в направлении юга, есть угроза для Черкасс. Большинство ракет перелетают в Кировоградскую область и Винницкую область. Есть первые сбития, повышенная угроза для Умани.

05:55 Воздушные силы ВСУ сообщают о повышенной угрозе в Киевской и Черкасской области, где находятся крылатые ракеты. Мониторинг сообщает, что ракеты летят большой группой в сторону Винницкой области, сохраняется опасность разворота на Киев.

05:50 До пяти групп крылатых ракет фиксируется в воздухе. Первые группы поворачивают в сторону Киевщины через Прилуки. Мониторинговые каналы предварительно сообщают уже о по меньшей мере 20 ракетах курсом на Киевщину.

05:45 В целом фиксируется не менее шести воздушных целей. Крылатые ракеты частично двигаются через Черниговскую область курсом в Киевскую область, частично взяли курс на Полтавскую область.

05:40 В Сумской области зафиксированы первые крылатые ракеты Х-101 курсом на Черниговщину. По данным мониторинга, все Ту-95МС взяли курс на аэродромы базирования из района Астрахани у Каспийского моря.

05:35 В Киеве несколько возгораний, падение обломков ракет на территорию нежилой застройки в одном из районов и два вызова медиков в результате попытки россиян атаковать город баллистическими ракетами.

05:20 В Киеве вызов медиков в одном из районов города. В общей сложности россияне запустили по столице до 10 ракет, пуски происходили из района Воронежа и Брянска, предварительно – северокорейские KN-23.

05:10 Очередные пуски баллистики на Киев, на этот раз из района Воронежа. До этого было не менее семи пусков баллистики из Брянска.

05:05 Оккупанты активно обстреливают баллистическими ракетами столицу, в городе раздались взрывы. О последствиях пока неизвестно.

05:00 Пуски баллистических ракет из района Брянска на Киев.

04:55 Ту-95МС совершили пусковые маневры. Если они были реальными, а не имитационными, ракеты можно ожидать примерно через час.

03:10 Остатки "Калибров" прекратили существование в пределах Черкасской области, в Умани были слышны взрывы. Новых пусков с моря не было, пусков ракет с Ту-95МС тоже пока не фиксировалось.

02:50 Один "Калибр" сменил курс на Белую Церковь от Житомира. Новая группа взяла курс в сторону Черкасской области.

02:45 Новая группа "Калибров" через Херсонщину заходит в Кировоградскую область. Остатки предыдущей группы летают между Коростенем и Житомиром.

02:35 Большинство ракет ликвидировано. Остатки взяли курс в сторону Житомира. Также ожидается еще одна группа "Калибров" с моря.

02:30 Все ракеты взяли курс на Староконстантинов.

02:25 Снова смена курса "Калибров": на этот раз из Винницкой области в Хмельницкую. Похоже, что враг таким образом пытается провести разведку противовоздушной обороны перед пусками Х-101.

02:20 Все находящиеся в воздухе "Калибры" залетели в Винницкую область.

02:15 В Киеве работает противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Также в регионах работает ПВО по "Калибрам", одна ракета сменила курс на Винницкую, другие взяли курс на Киевскую область.

02:10 Уже три группы "Калибров" фиксируются над Украиной, две в Кировоградской области, одна курсом на Днепропетровщину, один из "Калибров" летит на Умань. Дополнительно зафиксирован пуск четырех "Калибров" из Черного моря. Тем временем в воздухе уже девять Ту-95МС.

02:00 Две группы крылатых ракет зафиксированы курсом на Кировоградскую область.

01:50 Первые крылатые ракеты уже зафиксированы в Херсонской области. Предварительно, это "Калибры".

01:45 Зафиксирован взлет четырех бортов Ту-95МС с авиабазы "Оленья".

01:35 Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с территории Черного моря. Подлет к Украине в течение 20-30 минут.

В прошлый раз враг устроил очередную ракетную атаку утром 7 марта. В частности, враг запустил крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в акватории Черного моря, также произошли пуски ракет Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как и прошлой весной, оккупанты пытались нанести массированный удар по украинской энергетике.

До этого россияне устроили ракетную атаку утром 20 февраля. В частности, над Украиной были замечены несколько ракет, также ожидались пуски Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Мишенью враг в очередной раз избрал объекты энергетической инфраструктуры – те самые, о которых лгал Лавров. При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом оккупанты пытались подготовить утреннюю ракетную атаку.

1 апреля разведка сообщала, что оккупанты на российских аэродромах "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" держат по меньшей мере 19 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Они снаряжают их ракетами и готовят ракетный удар по Украине. Они планировали эту атаку гораздо раньше, но планы врага разрушила удачная украинская дроновая атака на российский аэродром "Энгельс-2", в результате которой оккупанты потеряли 96 крылатых ракет. Эти боеприпасы они должны были использовать для нанесения трех ракетных ударов в течение апреля-марта.