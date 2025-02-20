Оккупанты атаковали Харьковщину баллистикой и "Калибрами": были слышны взрывы

О последствиях ликвидации ракет или прилетов пока не сообщалось

Российские оккупанты в ночь на 20 февраля нанесли по Харькову и Харьковской области комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами. С моря недобитки из состава Черноморского флота РФ выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр", а с территории временно контролируемой Россией Белгородской области были выпущены по меньшей мере две баллистические ракеты С-300/С-400.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. Информацию подтвердили мониторинговые каналы, отслеживавшие полеты ракет.

Отмечается, что крылатые ракеты пролетели с юга до границ Харьковской области и предварительно имели курс на Берестин, Балаклею и Змиев. Все крылатые ракеты локационно утрачены в пределах области. Также две баллистические ракеты были применены по Берестинскому району Харьковщины.

"Крылатые ракеты локационно потеряны в пределах Харьковщины. Были применены 4х крылатые ракеты, вероятно типа 3М14 "Калибр". Также было применено около 2х баллистических ракет комплексов С-300/С-400", — сообщил мониторинг.

О последствиях ликвидации ракет или прилетов пока не сообщалось. Дополнительных угроз удара не фиксировалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля россияне атаковали Украину "роем" ударных беспилотников. Военные фиксировали проникновение ударных дронов противника в воздушное пространство страны. Они залетали как по северному, так и по южному направлениям. Как позже стало известно, повреждения зафиксировано в четырех районах. Обуховщина, Вышгородщина, Фастовщина, Борисполь. Также примерно в 03:54 стало известно о взрывах, услышанных в Запорожье.