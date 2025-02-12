Серьезные разрушения и тело посреди улицы: как выглядит Киев после ракетной атаки России (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3715
Враг атаковал несколькими ракетами
Утром 12 февраля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. К сожалению, не обошлось без погибших и разрушений.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия в Подольском районе и показал последствия. На фото можно увидеть, что взрыв был настолько мощным, что ни одно окно в округе не осталось целым. Также со зданий слетела обшивка. Местами окна вырвало вместе с рамами.
Все вокруг буквально усеяно осколками, которые уже начинают убирать. Серьезно пострадали и припаркованные автомобили.
Но самое трагичное — посреди улицы лежит накрытое тело погибшего. Место происшествия оцепила полиция. Напомним, что, по данным властей, в этом районе города из-за атаки есть по меньшей мере один погибший и один пострадавший. Также погибший есть и в Оболонском районе.
Стоит отметить, что кроме Подольского пострадали еще несколько районов Киева:
- Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, он ликвидирован
- Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован
- Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается
Из-за последствий российских обстрелов местами в Оболонском районе исчезло электроснабжение.
Ранее мы писали о новых подробностях атаки по Киеву.