Серьезные разрушения и тело посреди улицы: как выглядит Киев после ракетной атаки России (репортаж)

Враг атаковал несколькими ракетами

Утром 12 февраля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. К сожалению, не обошлось без погибших и разрушений.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия в Подольском районе и показал последствия. На фото можно увидеть, что взрыв был настолько мощным, что ни одно окно в округе не осталось целым. Также со зданий слетела обшивка. Местами окна вырвало вместе с рамами.

Все вокруг буквально усеяно осколками, которые уже начинают убирать. Серьезно пострадали и припаркованные автомобили.

Но самое трагичное — посреди улицы лежит накрытое тело погибшего. Место происшествия оцепила полиция. Напомним, что, по данным властей, в этом районе города из-за атаки есть по меньшей мере один погибший и один пострадавший. Также погибший есть и в Оболонском районе.

Стоит отметить, что кроме Подольского пострадали еще несколько районов Киева:

Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, он ликвидирован

произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, он ликвидирован Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован

произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается

Из-за последствий российских обстрелов местами в Оболонском районе исчезло электроснабжение.

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