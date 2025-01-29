На Одесчине прогремели взрывы, без пожара не обошлось (видео)

Тревога продолжалась более двух часов

Россияне вторую ночь подряд в среду, 29 января, атаковали Одесскую область беспилотниками. После атаки загорелся пожар в городе Килия.

В 2:44 Воздушные силы предупредили о российских беспилотниках в Одесской области, они двигались в направлении Килийского/Измаильского районов. Мониторинговые каналы около трех часов ночи сообщили, что со стороны моря прилетело до 10 дронов. Воздушная тревога в области была объявлена с 1:25 до 4:03.

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Жителей Килии, Вилкова, Измаила и близлежащих населённых пунктов призвали находиться в укрытии. После атаки в городе Килия возникло зарево.

Стоит отметить, что враг вторую ночь интенсивно атакует Одесчину. Во вторник, 28 января, беспилотники повредили одну из школ Одессы. Огонь также уничтожил более десятка автомобилей. Было повреждено остекление в 3-х 9-этажных жилых домах. По еще одному адресу повреждены квартиры на 18 этаже 20-этажки. Пострадали четыре человека, среди которых 91-летний мужчина, его госпитализировали. Остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 28 января, россияне атаковали также Чернигов, в городе раздался взрыв. Обломками дрона были частично разрушены два частных дома.