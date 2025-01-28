Есть пострадавшие. Одессу атаковали дронами, что известно о последствиях удара (фото, видео)

При обстрелах украинцев просят находиться в безопасных местах

С раннего утра вторника, 28 января, Одесса находилась под огнем российских беспилотников. В одном из районов города зафиксирован пожар.

Активная атака началась около 4:30, сообщает корреспондент "Телеграфа". Российские дроны залетали с моря, взрывы слышали в пригороде – район Черноморска/Авангарда, также громко было в районе Таирово. Работала противовоздушная оборона.

UPD: Количество пострадавших в Одессе увеличилось до трех, один из них спасен из заблокированной квартиры. Взрывной волной выбиты окна в домах.

Как отметил местный житель, квартира которого пострадала от взрыва, у него вылетело одно окно, а вообще в доме все более-менее нормально. По его словам, возле многоэтажки прогремело два мощных взрыва, и один из них оказался попаданием.

"По предварительной информации в результате атаки БпЛА есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — сообщил в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

Взрывы слышали также в районе Школьного аэродрома. Официальной информации об этом пока нет. Также, по данным мониторинговых каналов, россияне применили ракеты, их сбивали ПВО.

В одном из районов города произошел пожар, по предварительным данным загорелись автомобили. В домах выбиты окна.

Напомним, 24 января российские войска атаковали Харьков беспилотными летательными аппаратами. В городе раздались взрывы. Один из дронов упал в Основянском районе на юге города.

Днем ранее, 23 января, россияне ударили беспилотниками по городу Запорожье. Там раздалось пять взрывов.

Ранее "Телеграф" писал, как получить средства на восстановление выбитых во время российских атак окон и поврежденных домов от государства и благотворительных организаций. Это реально, однако существует целый ряд бюрократических моментов, о которых следует знать заранее и не терять время в критической ситуации. О них рассказал адвокат юридической компании "Правовая Позиция" Александром Сычевым, у которого есть успешные кейсы с возмещением средств.