Украинские беспилотники ударили по Рязани: под атакой снова оказался НПЗ (видео)

Местные каналы публикуют видео и фото, где можно увидеть взрывы и пламя в районе атакуемого нефтезавода

В российском городе Рязань в ночь на 26 января снова гремели мощные взрывы. Предварительно, беспилотники атаковали уже находившийся под ударом 24 января нефтеперерабатывающий завод на видео и фото, которые опубликовали россияне, можно увидеть попадания.

Об атаке сообщили российские СМИ. По их данным, взрывы были слышны в районе Рязани, а также населенных пунктов Песочня и Дядьково, российские власти сообщили, что "все сбито".

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оцениваются материальные убытки. Работают все оперативные службы", — заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Однако местные каналы публикуют видео и фото, где можно увидеть взрывы и пламя в районе атакуемого нефтезавода. Также местные жители активно пишут в соцсетях, что в районе НПЗ снова "громко" и жалуются на работу ПВО. Поэтому понятно, что удачные попадания были и завод снова получил повреждения.

Отметим, что в России город Рязань ночью с 23 на 24 января находился под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", есть попадание в нефтеперерабатывающий завод, а российская противовоздушная оборона ударила по жилым домам в городе и уничтожила по меньшей мере один из них.

До этого ночью 20 января прогремела серия взрывов в Рязани и Казани. Также о взрывах сообщалось в Казанской и Рязанской областях: под ударом беспилотников оказались не только предприятия оборонной промышленности россиян, но и два важных аэродрома.