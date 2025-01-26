Война — день 1068: захватчики концентрируют силы под Покровском, но давят и на других направлениях

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают активно штурмовать на ряде направлений. За предыдущие сутки произошло 159 боевых столкновений, почти треть из которых на Покровском направлении. На Лиманском и Краматорском тоже в последнее время зафиксирована значительная активность оккупантов. При этом в Украине не считают, что война закончится в ближайшее время, хотя новые санкции и другие экономические меры против РФ могут существенно ускорить процесс.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 До десяти российских БПЛА находится в основном в Киевской и Одесской областях.

00:00 Россияне вновь запустили "шахеды". О работе ПВО сообщалось в Днепре, в Одесской и Харьковской областях.

Ситуацией в Украине 23 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1065: россияне ударили по Запорожью, а КНДР готовит к отправке новую партию солдат

О новостях и событиях 24 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1066: россияне окружают Великую Новоселку, а Украина уже готова к переговорам

О том, что происходило 25 января, читайте в трансляции: Война – день 1067: слухи о прекращении помощи США и визит Санду в Украину