Война – день 1067: слухи о прекращении помощи США и новый плацдарм России на Харьковщине

Оперативно о главном в сутки

Государственный департамент США получил указание от новой администрации Трампа приостановить оказание помощи Украине. Предварительно речь не идет о военной помощи, но хорошего все равно мало. Тем временем российские оккупанты сформировали новый плацдарм на Харьковщине. Цель врага – Боровая, из которой можно открыть еще одну дорогу на Харьков.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Более 20 ударных беспилотников сейчас находятся в воздушном пространстве восточных, южных и центральных регионов Украины.

О том, что происходило 22 января, читайте в трансляции: Война — день 1064: оккупанты приближаются к Днепропетровской области и обстреляли Николаев

Ситуацией в Украине 23 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1065: россияне ударили по Запорожью, а КНДР готовит к отправке новую партию солдат

О новостях и событиях 24 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1066: россияне окружают Великую Новоселку, а Украина уже готова к переговорам