Война – день 1067: слухи о прекращении помощи США и новый плацдарм России на Харьковщине
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Государственный департамент США получил указание от новой администрации Трампа приостановить оказание помощи Украине. Предварительно речь не идет о военной помощи, но хорошего все равно мало. Тем временем российские оккупанты сформировали новый плацдарм на Харьковщине. Цель врага – Боровая, из которой можно открыть еще одну дорогу на Харьков.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Более 20 ударных беспилотников сейчас находятся в воздушном пространстве восточных, южных и центральных регионов Украины.
О том, что происходило 22 января, читайте в трансляции: Война — день 1064: оккупанты приближаются к Днепропетровской области и обстреляли Николаев
Ситуацией в Украине 23 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1065: россияне ударили по Запорожью, а КНДР готовит к отправке новую партию солдат
О новостях и событиях 24 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1066: россияне окружают Великую Новоселку, а Украина уже готова к переговорам