Война — день 1064: оккупанты приближаются к Днепропетровской области и обстреляли Николаев

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление слегка замедлилось за предыдущие сутки. На поле боя всего было зафиксировано 109 боевых столкновений, хотя за последние недели этот показатель стабильно удерживался на уровне выше 150. Наиболее горячим все еще остается Покровское направление, где происходит около половины всех российских штурмов. В то же время оккупанты продолжают приближаться к админгранице Днепропетровской области, однако военные убеждены, что туда они соваться не станут. На фоне этого в России продолжает что-то взрываться, а беспилотники стали обычной картиной для местных.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 Трамп не исключил новых санкций против России, если Путин откажется от переговоров.

1:00 Умань подверглась российскому налету, в городе слышны взрывы.

00:00 Россияне обстреляли Николаев из-за чего в городе был поврежден объект инфраструктуры, а также начался пожар во многоэтажке.

Ситуацией в Украине 19 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1061: санкции против Шуфрича и Бойко, и штурм Великой Новоселки

О новостях и событиях 20 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1062: россияне давят под Покровском, но несут значительные потери

О том, что происходило 21 января, читайте в трансляции: Война — день 1063: мир замер в ожидании решений Трампа, а в России горят нефтебазы