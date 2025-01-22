Війна — день 1064: окупанти наближаються до Дніпропетровської області та обстріляли Миколаїв

Оперативно про головне за добу

Російський наступ трохи сповільнився за попередню добу. На полі бою загалом було зафіксовано 109 бойових зіткнень, хоча за останні тижні цей показник стабільно утримувався на рівні вище 150. Найбільш гарячим все ще залишається Покровський напрямок, де відбувається близько половини всіх російських штурмів. Водночас окупанти продовжують наближатися до адмінкордону Дніпропетровської області, проте військові переконані, що туди вони потикатися не стануть. На тлі цього у Росії продовжує щось вибухати, а безпілотники стали звичайною картиною для місцевих.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

у ніч на 22 січня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками. Вибухи чули у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Деталі про наслідки чекаємо від місцевих адміністрацій;

Миколаєву серйозно дісталося під час пізньовечірньої атаки "шахедами". По місту сталося кілька пожеж, пошкоджені багатоквартирні будинки. Є постраждалі, повідомили в ОВА;

президент США Дональд Трамп вважає, що російському лідеру Володимиру Путіну доведеться укласти угоду про закінчення війни в Україні. Інакше — сакційний тиск на Росію буде збільшений. "Думаю, Росія має великі проблеми. Подивіться на інфляцію в Росії… Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", — сказав політик;

Reuters: щоб запобігти новому нападу Росії, Україні може знадобитися щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Саме таку цифру озвучив президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі.

05:00 Оголошено про відбій загрози застосування ударних безпілотників по областях.

3:00 Трамп не виключив нових санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від переговорів.

1:00 Умань зазнала російського нальоту, у місті чути вибухи.

00:00 Росіяни обстріляли Миколаїв, через що в місті було пошкоджено об’єкт інфраструктури, а також почалася пожежа в багатоповерхівці.

Ситуацією в Україні 19 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1061: санкції проти Шуфрича та Бойка, та штурм Великої Новосілки

Про новини та події 20 січня "Телеграф" розповідав тут:Війна — день 1062: росіяни тиснуть під Покровськом, але зазнають значних втрат

Про те, що відбувалося 21 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1063: світ завмер в очікуванні рішень Трампа, а в Росії горять нафтобази