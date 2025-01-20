Війна — день 1062: росіяни тиснуть під Покровськом, але зазнають значних втрат

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується з колишньою інтенсивністю, а за попередню добу на фронті сталося 180 бойових зіткнень. 88 їх відбулося одному лише Покровському напрямі, яке протягом багато часу залишається найскладнішим. Попри те, що за попередній рік росіяни втратили більше солдатів, ніж за два роки до того, у них залишається запас техніки та зброї. На думку експертів, якщо війну буде зупинено у 2025 році, то Росії знадобиться близько року, щоб відновити свою військову міць і успішно напасти на Європу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

03:00 У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Окупанти обстріляли Шостку балістичними ракетами.

01:00 До десятка російських безпілотників перебуває у повітряному просторі України. З візитом у відповідь до Росії завітали українські БПЛА – вибухи гримлять у Брянській, Калузькій та Рязанській областях.

00:00 На Харківщині росіяни скинули КАБ на Золочів. Через це 14-річна дівчинка отримала осколкові поранення.

Про новини та події 17 січня "Телеграф" розповідав тут:Війна — день 1059: РФ тисне під Покровськом, а Україна підписала історичну угоду

Про те, що відбувалося 18 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1060: удар по Києву та чутки про втрату Покровська

Ситуацією в Україні 19 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1061: санкції проти Шуфрича та Бойка, та штурм Великої Новосілки