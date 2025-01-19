Війна — день 1061: росіяни прориваються до Покровська і розпочали штурм Великої Новосілки

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а інтенсивність боїв на лінії фронту знову піднялася до колишніх показників. За попередню добу було зафіксовано 176 бойових зіткнень, з яких трохи менше половини на Покровському напрямку. Сам Покровськ сильно постраждав від обстрілів і став безлюднішим, але все ще залишається під контролем України навіть попри заяви деяких чиновників. У Києві тим часом продовжують спроби "достукатися" до нової влади США із закликом не квапити розпочинати переговори з Москвою, поки не буде досягнуто переваги на полі бою, а в НАТО визнають, що Росія може стати загрозою для Європи вже найближчими роками.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У DeepState повідомляють, що росіяни розпочали атаку Великої Новосілки з трьох сторін. Цей населений пункт знаходиться майже на адмінкордоні Дніпропетровської області.

Ситуацією в Україні 16 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1058: росіяни тиснуть під Покровськом та обстрілюють мирні міста

Про новини та події 17 січня "Телеграф" розповідав тут:Війна — день 1059: РФ тисне під Покровськом, а Україна підписала історичну угоду

Про те, що відбувалося 18 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1060: удар по Києву та чутки про втрату Покровська