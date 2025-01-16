Війна — день 1058: росіяни тиснуть під Покровськом і обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне за добу

Ситуація на полі бою залишається напруженою, проте кількість добових бойових сутичок останнім часом суттєво знизилася. Найбільш активні битви відбуваються на Покровському напрямку, де фіксується приблизно половина від усіх російських штурмів та найбільш значні успіхи окупаційних сил. При цьому на території України, як і раніше, залишається близько 600 тисяч загарбників, що є величезним угрупуванням.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Росії повідомляють про масовий наліт дронів на Тамбовську область. Попередньо відомо, що вони летіли у бік порохового заводу неподалік села Кузьмино-Гать.

00:00 Під час обстрілу Нікополя увечері 15 січня загинула 54-річна жінка.

Про новини та події 12 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1054: погані новини з Курахового та перші полонені північнокорейці

Про те, що відбувалося 13 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1055: просування росіян сповільнилося, а над Україною літають дрони

Ситуацією в Україні 14 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1056: Україна та Росія обмінюються ударами, а Білорусь стягує війська до кордону